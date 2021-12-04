طارق الداوود شكر حزب الله على دعم منطقة راشيا بالمازوت

شكر نائب رئيس حركة النضال اللبناني العربي طارق الداوود قيادة حزب الله على الخطوة الداعمة لعموم أهالي منطقة البقاع ولأبناء منطقة راشيا تحديداً فيما يخص تأمين المازوت الشتوي المدعوم.

وقال الداوود السبت “اجتمعنا اليوم ومعنا رؤساء اتحادات وبلديات من منطقة راشيا وتوجهنا بالشكر للأخوة في حزب الله وفي مقدمهم لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على تأمين وتوزيع المازوت المنزلي للتدفئة والمدعوم من قبل حزب الله، حيث إننا بحاجة ماسة لهذه المادة التي يستفيد منها كل منزل في راشيا كوننا في منطقة جبلية ومرتفعة”.

الداوود الذي استقبل في مكتبه في راشيا رؤساء البلديات والاتحادات وممثل حزب الله وممثل الحزب السوري القومي الإجتماعي ناقش معهم آليات إيصال مادة المازوت إلى كل منزل في القضاء دون تمييز أو تفرقة وقال الداوود “الدور الأساسي في عملية توصيل المازوت هي للبلديات حيث لمسنا تجاوباً كبيراً منهم، وهذا تأكيد على أن هذا الأمر ليس له بعد سياسي بل هو إنمائي وإنساني واجتماعي وهذا ما أكد عليه سماحة السيد نصرالله، على أمل أن نستكمل لقاءاتنا مع باقي البلديات لأن همنا الرئيسي هو إيصال مادة المازوت لأكبر عدد ممكن من أهالي المنطقة”.

واضاف الداوود “تأتي هذه الخطوة في ظروف إقتصادية صعبة جداً يعيشها المواطن اللبناني لدرجة أنه (مسحوق)، لذا نجد أن الإقبال هو من كل شرائح المجتمع، الذين وجدوا في هذه الخطوة متنفساً لهم يساهم في تأمين المحروقات والتدفئة لهم”، وأكد على أن “مشروع تأمين المازوت بكلفة أقل من السوق هو ليس للإستثمار السياسي”.

المصدر: مراسل الموقع