بلينكن: أي تحرك صيني لغزو تايوان سيكون كارثيا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن “أي تحرك من جانب الصين لغزو تايوان قد يكون كارثيا”.

وقال في مؤتمر رويترز نكست “نأمل أن يفكر الزعماء في بكين بتأن شديد في عدم التسبب في أزمة جديدة في المنطقة”.

وأضاف “الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالتأكد من أن تايوان لديها وسائل الدفاع عن نفسها، وأن الصين تحاول منذ سنوات تغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان”.

وأعلن المتحدث باسم قيادة الجبهة الشرقية في الجيش الصيني، شي يي الأسبوع الماضي، عن تسيير “دورية بحرية وجوية خاصة بالجاهزية القتالية” باتجاه مضيق تايوان، مشددا على أن “هذه الدورية تمثل إجراء ضروريا، ردا على الوضع الحالي في المضيق”.

وتعهد بأن “الجيش الصيني سيحمي سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وسيبقى في حالة تأهب قصوى وسيتخذ في أي لحظة كل الإجراءات اللازمة للتصدي لأي تأثير من قبل قوات أجنبية أو مؤامرة انفصالية ساعية إلى ما يسمى استقلال تايوان”.

المصدر: وكالة رويترز