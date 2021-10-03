وزارة الدفاع بحكومة طالبان تحظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والمركبات غير المرخصة

أصدرت وزارة الدفاع بحكومة حركة “طالبان” الأفغانية الأحد، قراراً يقضي بحظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والمركبات غير المرخصة، وذلك بعد قيام أفراد بالاستيلاء على أسلحة من مقار حكومية بغرض بيعها.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان نشره المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن “بعض الأفراد غير المسؤولين استولوا على أسلحة وسيارات من مكاتب حكومية أو مكاتب أعضاء في الحكومة السابقة .. ويحاول هؤلاء الأشخاص بيع تلك الأشياء”. وأضاف البيان “لذلك، قررت وزارة الدفاع حظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والمركبات غير المرخصة حتى إشعار آخر”.

يذكر أن جزءا كبيرا من ترسانة الأسلحة التي زودت بها الولايات المتحدة القوات الأفغانية وقع في أيدي عناصر طالبان خلال عملية تقدمهم وسيطرتهم على البلاد منتصف آب/أغسطس الماضي.

المصدر: سبوتنيك