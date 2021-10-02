قوى الأمن: تعميم صورة موقوفين اثنين لقيامهما بعمليات سرقة في عدد من المناطق

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفين: ع. ع. (من مواليد العام 1997، سوري)، أ. ق. (من مواليد العام 1997، سوري)، لقيامهما بعدة عمليات سرقة في بيروت، وصور، والنبطية، وغيرها من المناطق، بطريقة احتيالية من خلال استخدام أحد التطبيقات، بحيث أنهما وفي كل عملية سرقة، بعد لقائهما المباشر بالشخص الضحية – معظم ضحاياهما من مثليي الجنس- يقومان بتكبيله باستخدام حبال أو حزام وسطي من الجلد، وبتهديده بواسطة سكين، لينفذا بعدها عملية السرقة.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة النبطية القضائية الكائن في محلة كفرجوز- مجمع قوى الأمن الداخلي- ثكنة الشهيد خالد فرحات، أو الاتصال على الرقم: 531226/07 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام