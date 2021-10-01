وزارة الطاقة أعلنت سعر تعرفات المولدات الخاصة عن شهر أيلول

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان في بيان لها الجمعة أن سعر تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيلول الجاري.

والتسعيرات جاءت كالتالي:

3.426 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر: – قدرة 5 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 3.426 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 3.426 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

3.768 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر: – قدرة 5 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 3.768 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 40000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 3.768 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 15.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر أيلول البالغ 147.000 ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بالاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام