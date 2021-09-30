إثيوبيا تعلن طرد 7 من موظفي الأمم المتحدة لديها لاتهامهم بالتدخل في شؤونها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2021 - 20:08

إثيوبيا تعلن طرد 7 من موظفي الأمم المتحدة لديها لاتهامهم بالتدخل في شؤونها (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 30 September، 2021
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