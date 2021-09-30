كيف تعثر على هاتف آيفون المفقود حتى لو كان مغلقا؟

يواجه الشخص أحيانا عددا من المواقف المزعجة، ولكن أبرزها هو فقدان الهاتف الذكي، وبالأخص هواتف “آيفون”، ولا يدرك معظمهم أن هناك تقنيات حديثة تسمح لك بالعثور على هاتفك المفقود حتى لو كان مغلقا.

أطلقت شركة “أبل” الأمريكية منظومة “اعثر على هاتفي” في نظام تشغيل “آي أو إس 15″، حتى لو كان هاتف “آيفون” مغلقا، بحسب موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص.

قبل فقدان هاتف آيفون

يمكن تفعيل خاصية العثور على هاتف آيفون المفقود، حتى لو كان مغلقا عن طريق اتباع الخطوات التالية

1. انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك.

2. اضغط على اسمك، ثم أيقونة “اعثر على هاتفي”.

3. اضغط على خيار “اعثر على هاتف آيفون”.

4. فعل الخاصية بعد ترقية نظام التشغيل إلى “آي أو إس 15”.

5. نشط خاصية “العثور على شبكتي، التي تتيح إمكانية العثور على هاتفك حتى لو لم يكن متصلا بالإنترنت.

6. فعل خاصية إرسال “آخر موقع” لهاتف “آيفون” الخاص بك إلى حساب “أبل” بمجرد أن توشك البطارية على النفاد.

عند فقدان هاتف آيفون

وعند فقدان هاتف آيفون الخاص بك يمكنك العثور على الهاتف عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. يمكنك تتبع هاتف آيفون بعد فقدانه عن طريق تطبيق “اعثر على هاتفي” على آي هاتف آيفون آخر أو جهاز “ماك”.

2. انتقل إلى متصفح iCloud.com/find.

3. سجل الدخول عبر حسابك على “آي كلاود”.

4. بمجرد الدخول إلى أيقونة “اعثر على هاتفي” ستجد نقطة خضراء تحدد موقع هاتف “آيفون” المفقود.

5. حدد النقطة ثم حرف “آي”.

6. ستجد خيار تشغيل الصوت في هاتفك أو محو كافة البيانات الخاص بهاتف آيفون.

7. يمكنك أيضا إبقاء الهاتف في “الوضع المفقود”، لحين وصولك إلى موقعه.

8. اتبع إرشادات الخريطة للوصول إلى مكان هاتف آيفون الخاص بك، حتى لو نفدت بطارية الهاتف أو تم إغلاقه.

المصدر: سبوتنيك