التبادل التجاري بين الصين والعراق يتجاوز 30 مليار دولار في 2020

كشف القائم بأعمال السفارة الصينية في العراق جيان فانغنينغ أن حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق تجاوز 30 مليار دولار خلال العام 2020.

وكتب فانغنينغ، في مقال نشر بصحيفة “الصباح” العراقية الرسمية ، أن الصين تبقى أكبر شريك تجاري للعراق لسنوات متتالية.

وأضاف أن العراق يعد ثالث أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، وثالث أكبر شريك مورد للنفط لها، وأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يجري بشكل مستقر رغم تداعيات جائحة كورونا.

وذكر الدبلوماسي الصيني أن الشركات الصينية تشارك بنشاط في إعادة إعمار العراق في قطاعات الطاقة والكهرباء والاتصالات والصناعة والبنى التحتية وغيرها، إسهاما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين معيشة الشعب العراقي.

المصدر: مواقع اخبارية