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September 29 2021 - 21:14

تفعيل للنشاط الحدودي بين سوريا والاردن

منذ 41 mins 29 September، 2021
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تقارير مصورة - سورية - عربي وإقليمي

قرار إعادة فتح الحدود الاردنية السورية يدخل حيز التنفيذ.

المصدر: قناة المنار

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