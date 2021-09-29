وهاب: من دون العودة إلى سوريا لن يكون هناك وجود للعرب في المعادلة

استقبل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في دارته بالجاهلية شيخي عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا يوسف جربوع وحمود الحناوي.

بعد اللقاء، قال وهاب: “استقبلنا اليوم صاحبي السماحة شيخي عقل الطائفة الدرزية في سوريا. بالطبع، كانت هناك أمور خاصة وعامة. واليوم، السويداء في منطقة حساسة من سوريا، السويداء خيارها واضح، وهذا ما أبلغنا به أصحاب السماحة، وهذا رأي زعماء السويداء وكل مشايخ العقل في السويداء”.

أضاف: “إن السويداء باستمرار خيارها هو سوريا، خيارها العروبة والجيش السوري والرئيس بشار الأسد والدولة السورية، ولن يكون لها أي خيار آخر خارج الدولة السورية. أما الخيارات الأخرى التي يتحدث عنها البعض من الخارج ومن الداخل فهي خيارات لا علاقة لها لا بالسويداء ولا بأهل السويداء، وهذا موضوع محسوم بالنسبة إلى مشايخنا وأهلنا في السويداء. واليوم، طبعا المنطقة الجنوبية هي على أبواب مرحلة جديدة، أبواب مرحلة جديدة من عودة الدولة، من تعزيز دور الدولة. ولا شك في أن الخطوات التي قامت بها الدولة في المنطقة الجنوبية ستعيد المنطقة الجنوبية إلى كنف الدولة، إلى كنف الجيش، إلى كنف الشرعية، إضافة إلى أننا ننظر بإيجابية كبيرة لفتح الحدود بين سوريا والأردن، وهذا طبعا تقدم في قرار الدولة الأردنية، وما نتمناه أن يبادر كل العرب إلى ما بادرت به الأردن، وبادرت إليه قبلها دول عربية أخرى كالإمارات العربية كمصر”.

وتابع: “نتمنى أن يبادر كل العرب بهذا الاتجاه إء من دون العودة إلى سوريا لن يكون هناك وجود للعرب في المعادلة، فليتنبه الجميع هذه المنطقة تشهد الآن فراغات ربما في المساحة، مساحة وجود بعض القوى الدولية، وهذه المساحة لا يمكن أن يعبئها أو يملأها الا طرف عربي قوي، ولا وجود لطرف عربي قوي من دون وجود سوريا. سوريا هي قلب العروبة، هي قلب أي مشروع لاستعادة الدور العربي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام