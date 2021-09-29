رابطة معلمي التعليم الأساسي: لا عودة الى التعليم ولا تفريط بحقوق المعلمين والقرار رهن الجمعيات العمومية

أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، بيانا أكدت فيه “عدم العودة الى التعليم الا بعد حصول المعلمين على حقوقهم وتحقيق مطالبهم”، معلنة “أن قرار العودة الى التعليم سيكون مرتبطا بنتائج الجمعيات العمومية التي ستتم الدعوة اليها في الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من اللقاءات مع المسؤولين في الحكومة”.

وأشارت الرابطة الى “نتائج اللقاء الذي عقدته الهيئة الإدارية مع معالي وزير التربية حيث قدمت له مذكرة مطلبية تتضمن في أولوياتها تصحيح الرواتب وأجور المتعاقدين والمستعان بهم وعمال المكننة والمستخدمين وطالبت بتعديل بدل النقل وضرورة تخصيص محطات وقود للمعلمين علما أنه ليس في استطاعتهم دفع ثمن البنزين حاليا فكيف بعد رفع الدعم؟”.

وطالبت بـ”دعم التلميذ ليستطيع الوصول الى المدرسة، وشرحت المشاكل التي يعاني منها الدوام المسائي، وخلصت الى “أن هذه الظروف لا تسمح بالعودة الى التعليم”.

ولفتت الى أن الوزير أكد الاتي:

– هناك كلام جدي في الحكومة عن زيادة على الرواتب.

– زيادة بدل النقل مسألة حتمية يتم بحثها في الحكومة.

– نعمل مع الجهات المانحة على توفير مساعدة لصندوق المدرسة كي تستطيع تغطية حاجاتها وكلفة المازوت والنفقات التشغيلية.

– نعمل مع المنظمات الدولية لتوفير القرطاسية للمدرسة. كما نعمل لتأمين أدوات ومواد التعقيم ومواد التنظيف.

– نؤكد على توزيع الكتب والقرطاسية للتلامذة حتى الصف السادس ونسعى لتأمينها لبقية التلاميذ.

– سيتم دفع مساعدة مالية نقدية عبر المنظمات والدول المانحة واليونيسف بالدولار fresh لكل معلم أو استاذ في المدرسة.

– لا يوجد أرقام حاليا عن حجم التقديمات ولكن بداية الأسبوع المقبل سألتقي هيئة التنسيق النقابية ويكون لدي فكرة عن الأرقام.

– وعدني حاكم مصرف لبنان بالطلب الى المصارف رفع قيمة “كوتا السحب” من صناديق المدارس. وأن يدرس كيفية رفعها بالنسبة للرواتب وأجور المتعاقدين.

– طلب معاليه أن يُصار الى المباشرة بالتسجيل خلال يومين، وأوضح أنه ليس بالضرورة حضور جميع المعلمين .. بل يترك للمدير تحديد ودعوة الزملاء حسب الحاجة للمساعدة ويكفي الحضور يومين أو ثلاثة للمدير ومن يعاونه من معلمي الملاك أو موظف المكننة”.

وبناء على ما تقدم، أكدت الرابطة أنها “لن تفرط بحقوق المعلمين والعمل على تحقيق مطالبهم وأن قرار العودة الى التعليم يخضع لقرار الجمعيات العمومية. كما تعتبر أن تسجيل التلامذة لن يؤثر على الموقف ولن يكون مقدمة للتنازل أو التراجع كما يحلو لبعض المغرضين تسويقه، لذلك تدعو الزملاء المدراء الى مباشرة تسجيل التلامذة في حدود يومين أو ثلاثة اسبوعيا وعدم تكليف المعلمين الحضور الا وفقا للحاجة، ويأتي هذا القرار حرصا منها على المدرسة الرسمية وطمأنة الأهالي الى مصير أبنائهم.

أما في موضوع امتحان الإكمال فسوف يصدر عن الوزارة مستجدات يتم العمل بموجبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام