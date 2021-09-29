الطقس غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 10:34

الطقس غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة

منذ 34 mins 29 September، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية في الفترة المسائية.

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة.
الطقس المتوقع في لبنان:
– الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل في المناطق الساحلية و الداخلية، ويتكون الضباب على المرتفعات.
– الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.
– السبت: غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، ويتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال امطار خفيفة محلية في الفترة المسائية خصوصا في المناطق الجبلية والشمالية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 13 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 75%

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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