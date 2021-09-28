حماس: لإطلاق يد المقاومة في الضفة المحتلة

دعت حركة ” حماس ” في الذكرى الحادية والعشرين لانتفاضة الأقصى أبناء الشعب الفلسطيني إلى النفير العام لحماية المسجد الأقصى والمقدسات من قطعان المستوطنين الذين يحاولون تدنيسها.

وحذرت الحركة في بيان لها الثلاثاء “العدو الصهيوني من الاستمرار في سياسة محاولة تدنيس الأقصى وانتهاك حرمة المقدسات التي سيكون مآلها انفجارا جديدا ومدويا في وجهه”، وطالبت “باعتماد استراتيجية عمل وطني، ترتكز على خيار الوحدة والمقاومة بأدواتها وأشكالها كافة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة”، داعية إلى “إطلاق يد المقاومة في الضفة المحتلة للدفاع عن شعبنا”.

وشددت الحركة على أن “الرهان الأقوى يجب أن يكون على وحدة شعبنا وصموده ومقاومته وتفجير ساحات الصراع مع العدو في كل مدن فلسطين المحتلة وبلداتها وعلى خطوط التماس وعلى بوابات الأقصى وأماكن المستوطنات”، ودعت إلى “وقف كل الرهانات على مشاريع التسوية والإدارات الأمريكية المتعاقبة باعتبارها رهانات خاسرة ضيعت القضية الفلسطينية ومزقت شعبنا الفلسطيني وأطالت عمر الاحتلال وأفسحت له المجال في الهيمنة والتمدد”.

المصدر: فلسطين اليوم