الأعرجي استقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية وبحثا بعدة ملفات

استقبل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الثلاثاء السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولرونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية جنيفر كافيت وجرى البحث في عدة ملفات، بحسب ما افاد مكتب الأعرجي في بيان له.

وقال البيان إن “الاعرجي استقبل السفير الأمريكي ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران جنيفر كافيتو”، وأضاف أن “اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتعزيز الاستقرار والحوار في المنطقة”.

ولفت البيان الى أن “الطرفين تطرقا إلى ملف الانتخابات العراقية وأهمية توفير أسباب إنجاحها، بما يحقق تطلعات جميع العراقيين”، وأشار إلى أن “اللقاء شهد أيضا بحث ملف النازحين والتأكيد على أهمية توفير الأجواء الملائمة لعودتهم إلى مدنهم وإنهاء هذا الملف الإنساني”.

المصدر: روسيا اليوم