ماكرون: على الأوروبيين التخلي عن السذاجة حيال واشنطن وفرض احترامهم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن “على الأوروبيين التخلي عن السذاجة” و”استخلاص العبر” من الخيارات الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة التي تتركز على خصومتها مع الصين، كما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، تعليقا على فسخ أوستراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية لمصلحة الولايات المتحدة: “حين نكون تحت تأثير ضغوط قوى كبرى تشتد أحيانا، فإن إبداء رد فعل أو الإثبات أن لدينا نحن أيضا القوة والقدرة على الدفاع عن أنفسنا لا يعني الانقياد إلى التصعيد، بل هو ببساطة فرض احترامنا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية