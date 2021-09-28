الوزير حمية عرض مع ابو فاعور وماريو عون شؤونا انمائية والتقى وفد جمعية التعليم الديني الاسلامي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 13:12

الوزير حمية عرض مع ابو فاعور وماريو عون شؤونا انمائية والتقى وفد جمعية التعليم الديني الاسلامي

منذ 31 mins 28 September، 2021
الوزير حمية
لبنان

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في مكتبه اليوم، عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، وكانت مناسبة لعرض التطورات في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى الشؤون الانمائية.
وتناول حمية مع عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ماريو عون، شؤونا وطنية والملفات والمشاريع الإنمائية الملحة لقضاء الشوف وبعض المشاريع المتعلقة ببلدة الدامور. ولفت عون الى انه” لمس لدى الوزير الشفافية والجدية في العمل “.
واستقبل الوزير حمية وفدا من جمعية “التعليم الديني الاسلامي” برئاسة المدير العام محمد سماحة. وتمنى الوفد للوزير حمية “التوفيق في مهامه الجديدة، وتحسين الخدمات في كل القطاعات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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