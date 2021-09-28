وسائل اعلام عراقية: الشرطة الاتحادية العراقية تعلن مقتل ما يُعرف بالمسؤول العسكري في تنظيم داعش لجزيرة غرب سامراء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 13:12

وسائل اعلام عراقية: الشرطة الاتحادية العراقية تعلن مقتل ما يُعرف بالمسؤول العسكري في تنظيم داعش لجزيرة غرب سامراء

منذ 34 mins 28 September، 2021
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