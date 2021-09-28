بالفيديو.. اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قباطية بجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 08:12

بالفيديو.. اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قباطية بجنين

منذ 13 mins 28 September، 2021
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - غير مصنف - فلسطين

المصدر: مواقع فلسطينية

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