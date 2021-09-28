رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الحشد الشعبي ساهم بتعزيز اجواء تأمين الزيارة المليونية بانتشار واسع ومنظم (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 01:20

رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الحشد الشعبي ساهم بتعزيز اجواء تأمين الزيارة المليونية بانتشار واسع ومنظم (يونيوز)

منذ 48 mins 28 September، 2021
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