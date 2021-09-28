رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الحشد الشعبي ساهم بتعزيز اجواء تأمين الزيارة المليونية بانتشار واسع ومنظم (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 01:20
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حشود مليونية تحيي ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) في مدينة كربلاء المقدسة
الإمام السيد علي الخامنئي خلال مراسم الأربعين: نشر الأفكار الصحيحة في الفضاء السيبراني هو المعنى الحقيقي لكلمة الجهاد
الإمام الخامنئي: إن كان يوم عاشوراء ذروة الجهاد المصحوب بالتضحية فإن هذه الأربعين يوما من الجهاد مصحوبة بالتوضيح
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: تعاون جميع الاطراف مهم جدا لوضع لبنان على سكة التعافي
ميقاتي: الخطوة الاولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات
القاضي طارق البيطار يتبلغ دعوى رده عن ملف تفجير مرفأ بيروت
فريق مشترك لبناني سوري يبدأ بالكشف على خط الغاز العربي بدءا من محطة الدبوسية الحدودية وصولا إلى محطة دير عمار
مراسل المنار: مستوطنون صهاينة ينتهكون حرمة المسجد الأقصى ويرفعون العلم الصهيوني في باحاته
حزب الله يدين بشدة اقتحام الاحتلال الصهيوني مخيم جنين ومناطق في الضفة ما ادى الى سقوط 5 شهداء واعتقال مقاومين
حزب الله: الاعتداءات الاسرائيلية هي تجسيد واضح لسياسة الغدر والاجرام التي يمتهنها العدو
حزب الله يشيد بيقظة المقاومين الفلسطينيين وتصديهم البطولي لتوغل العدو وايقاعهم اصابات في صفوفه
حزب الله يدين مؤتمر التطبيع مع العدو الصهيوني الذي عقد في مدينة اربيل العراقية
حزب الله: مؤتمر اربيل التطبيعي محاولة فاشلة للترويج "لثقافة الحوار مع العدو" وئدت في مهدها
حزب الله يحيي المواقف العراقية الرافضة بقوة لكل اشكال التطبيع ويشيد بالاجراءات القضائية التي جرّمت المطبعين
حزب الله ينوه عاليا بثبات الشعب العراقي على موقفه القوي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: سوريا تحذر أصحاب الأجندات الانفصالية في شمالها الشرقي من مواصلة أوهامهم
المقداد: سوريا تؤكد ان اي وجود أجنبي على أراضيها من دون موافقتها هو وجود غير شرعي
القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تتمكن من إسقاط طائرة تجسس أميركية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يتوجه للسعودية لإجراء مناقشات حول الوضع في اليمن
حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء تدين مؤتمر اربيل التطبيعي مع كيان العدو وتحيي الشعب العراقي الذي وقف لافشال هذا المؤتمر
رئيس حكومة الانقاذ الوطني: امريكا والمتصهينون الاقليميون أرادوا جر الشعب العراقي الى حظيرة التطبيع عبر مؤتمر اربيل
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الحشد الشعبي ساهم بتعزيز اجواء تأمين الزيارة المليونية بانتشار واسع ومنظم (يونيوز)
منذ 48 mins
28 September، 2021
الحشد الشعبي
الزيارة المليونية
فالح الفياض
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