إعلام العدو عن مصادر عبرية: حدث غير عادي حصل أثناء اشتباكات بالضفة الغربية والرقابة العسكرية تفرض حظراً على النشر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2021 - 10:24

إعلام العدو عن مصادر عبرية: حدث غير عادي حصل أثناء اشتباكات بالضفة الغربية والرقابة العسكرية تفرض حظراً على النشر

منذ 35 mins 26 September، 2021
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