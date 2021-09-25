فئات جديدة لتعبئة البنزين من خلال بلدية الغبيري

أعلنت بلدية الغبيري عن إضافة فئات جديدة لتعبئة البنزين عبر المنصة التي أطلقتها، موضحة أنه سيتم غداً الأحد قبول 600 سيارة من خلالها.

والفئات المضافة للاستفادة من تعبئة البنزين هي:

كشافة الرسالة الاسلامية – الدفاع المدني

عناصر الدفاع المدني اللبناني

عناصر الصليب الأحمر اللبناني

موظفي وعناصر الهيئة الصحية الاسلامية

فوج اطفاء الضاحية

المسجلين في مؤسسة الجرحى

تجمع الصيادلة المسلمين

تجمع الاطباء المسلمين

موظفي مراكز الرعاية الصحية الاولية

موظفي وزارة الصحة العامة

اطباء الاسنان

موظفي المختبرات الطبية

ولفتت البلدية إلى أنه سيتم تعبئة 40 ليتر كحد اقصى لكل سيارة تم تسجيلها على المنصة وذلك حصرا للذين قاموا بالتسجيل من خلال المنصة وبحسب تسلسل تسجيلهم. وتمنت الحضور فقط في حال استلام رسالة نصية SMS وخلال اليوم المحدد وضمن ساعات العمل وابراز بطاقة العمل وبطاقة السيارة.

عنوان المحطة: https://maps.app.goo.gl/LuLNDUwCsSMccatY9

المصدر: موقع بلدية الغبيري