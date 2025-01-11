بلدية الغبيري باشرت إجراءات توسعة حواجز الجيش عند مداخل البلدة لتسريع حركة المرور – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 21:10

بلدية الغبيري باشرت إجراءات توسعة حواجز الجيش عند مداخل البلدة لتسريع حركة المرور

منذ 13 mins 11 January، 2025
بلدية الغبيري
لبنان

أعلنت بلدية الغبيري في بيان السبت أنه “في إطار التعاون المثمر مع قيادة الجيش اللبناني، باشرت اليوم بلدية الغبيري تنفيذ إجراءات توسعة حواجز الجيش عند مداخل الغبيري من ناحية جادة الإمام الخميني (طريق المطار القديم) وتشمل الأعمال ثلاث نقاط رئيسية: ساحة الغبيري، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وجادة الشهيد الحاج عماد مغنية قرب المهنية العاملية”.

وأوضحت البلدية أن “هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع انطلاق ورشة رفع الركام من الضاحية الجنوبية، بهدف تسريع حركة الآليات والشاحنات وتسهيلها وضمان انسيابية المرور”، وتوجهت “بالشكر والتقدير لضباط وعناصر الجيش اللبناني المنتشرين، على جهودهم الجبارة ودورهم المحوري في حماية الأمن وتطبيق القانون، ما ينعكس إيجاباً على الاستقرار والحياة اليومية للمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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