الرئيس الايراني: للتحرك نحو التعليم الحضوري بما أن نسبة التطعيم ستصل الى 70 بالمائة

رأى الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أن “للتلاميذ في البلاد دوراً مهماً في تحقيق شعار “ايران القوية””، مؤكداً ضرورة دعم جميع الأجهزة والمؤسسات لقطاع التربية والتعليم في البلاد. وفي كلمته السبت خلال مراسم بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الإيرانية، أكد آية الله رئيسي أن “الإنفاق على التعليم أكبر استثمار وأن تقدم البلاد يأتي في ضوء التربية والتعليم”. كما وصف رئيسي العدالة التعليمية بـ “المهمة للغاية”، قائلاً إنه “لا ينبغي حرمان أحد من التعليم بسبب ضيق الحالة المعيشية”. وأكد ضرورة تطعيم كل من يتعامل مع الطلاب.

كما طالب رئيسي مسؤولي وزارة التعليم بالتحرك نحو التعلیم الحضوري مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية التي تعتبر ضرورة حتمية في هذا المجال. وأكد رئيس الجمهورية أن المدرسة تكمّل للأسرة، فيجب التفكير في مستقبل المدرسة ومدارس المستقبل، مطالبا جميع الأجهزة والمؤسسات، أن تساعد في تنمية التعليم بالنظر إلى مركزية المدرسة والتعليم في البلاد.

هذا وأعلن رئيس الجمهورية أن نسبة التطعيم بلقاح كورونا في البلاد ستصل الى 70 بالمائة في غضون الايام القادمة.

المصدر: فارس