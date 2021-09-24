كوريا الشمالية ترفض اقتراح نظيرتها الجنوبية بشأن إعلان نهاية الحرب بينهما

رفضت كوريا الشمالية اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن بإعلان إنهاء الحرب الكورية (1950-1953) رسميا، واصفة إياه بأنه “أمر سابق لأوانه ولا معنى له في الظروف الحالية”.

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي ري تيه سونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الجمعة إن “إعلان نهاية الحرب ليس له قوة ملزمة قانونيا وسيصبح مجرد قصاصة ورق في لحظة عند حدوث تغييرات في المواقف”، وأضاف أنه “لا يوجد ضمان على أن مجرد إعلان نهاية الحرب سيؤدي إلى انحسار السياسة العدائية تجاه كوريا الشمالية في ظل الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية الذي يقترب شيئا فشيئا من وضع خطر”.

جاء ذلك بعدما اقترح مون مرة أخرى خلال خطابه أمام الأمم المتحدة في وقت سابق من الأسبوع، أن تعلن الكوريتان ومعهما الولايات المتحدة وربما بانضمام الصين، انتهاء الحرب الكورية رسميا 1950-1953، مضيفا أنه سيمثل نقطة انطلاق محورية في إنشاء نظام جديد للمصالحة في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: روسيا اليوم