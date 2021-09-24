مطار النجف الدولي يشهد حركة طيران استثنائية لاستقبال الطائرات التي تقل زوار الأربعين

شهد مطار النجف الاشرف الدولي حركة طيران استثنائية لاستقبال الطائرات التي تقل زوار الاربعين، إذ أعلن مدير إعلام مطار النجف عدي البهاش، استقبال أكثر من 15 ألف زائر من مختلف الدول عبر 73 رحلة خلال يوم واحد.

وأعلن مدير اعلام مطار النجف الاشرف الدولي عدي البهاش، استقبال اكثر من 15 ألف زائر من مختلف الدول عبر 73 رحلة. وأضاف البهاش أن “الزائرين من دول إيران ودول الخليج وعدد من الدول الأوروبية”، مشيرًا الى أن “المطار يتعامل مع الوافدين وفق توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حيث يتم التأكد من الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا”.

وكانت إدارة مطار النجف الدولي، أعلنت في وقت سابق وضع خطتين اثنتين لاستقبال زائري الأربعين خلال الأيام المقبلة، فيما أكدت أنه تم تسجيل قفزة بأعداد الوافدين إلى المطار.

وقال البهاش إن “إدارة مطار النجف الأشرف الدولي أعدت العدة الكاملة لاستقبال زائري الأربعينية”، مشيرًا إلى أن “الإدارة ومنذ أكثر من شهر أتممت الاستعدادات ووضعت خطتين اثنتين لاستقبال الزائرين الأولى تشمل الأعداد القليلة أي بنحو 20 رحلة في اليوم، والثانية تشمل الأعداد الكبيرة المحتملة في الأيام المقبلة والتي من المتوقع أن تصل إلى 100 رحلة في اليوم”.

وأوضح أن “هناك استعدادات كبيرة وواضحة تبدأ من هبوط الطائرة على أرض مطار النجف الأشرف حتى خروج المسافرين من صالات المطار، والتي تتضمن إجراءات صحية دولية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية”، مشيرا إلى أن “إدارة المطار قررت أن يكون دوام الموظفين 100 % بدلاً عن 50 % لضمان انسيابية العمل”.

المصدر: يونيوز