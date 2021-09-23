عبداللهیان: الحظر الأميركي الظالم ارهاب صارخ ضد الشعب الايراني

انتقد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان بشدة “صمت منظمات حقوق الانسان تجاه اجراءات الحظر الأميركية الظالمة”، لافتاً إلى أن هذه الاجراءات “لا انسانية وارهاب صارخ ضد الشعب الايراني ينبغي رفضها والتصدي لها من قبل الجميع”.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني رئيس جمعية الصليب الأحمر الدولي بیتر ماورر الاربعاء على هامش اجتماع الدورة الـ 76 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. وفي اللقاء وجه أمیر عبداللهیان الشكر لرئيس جمعية الصليب الأحمر الدولي لجهوده الصادقة ولاجراءات ومساعدات الجمعية في البحث عن مفقودي وشهداء الحرب المفروضة (من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) في الاراضي العراقية وكذلك للمساعدات القيمة رغم كونها محدودة المقدمة لجمعية الهلال الاحمر الايراني لمكافحة جائحة كورونا.

وشرح وزير الخارجية الايراني “الجهود الدؤوبة لكوادر ممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا البلد وكذلك جهود المنظمات ذات الصلة داخل ايران لمساعدة اللاجئين والنازحين الافغان خلال الاسابيع الاخيرة”، قائلاً “لقد سعينا في خضم جائحة كورونا ورغم كل الضغوط التي يواجهها المجتمع الايراني هذه الايام لتطعيم النازحين الافغان حتى الامكان الا اننا بحاجة الى مساعدة دولية فورية وجدية في هذا الاطار”.

من جانبه، أشاد رئيس جمعية الصليب الأحمر الدولي خلال اللقاء بتعاون الجمهورية الإسلامية الايرانية الوثيق خلال الأعوام الماضية وكذلك استضافتها السخية للاجئين الأفغان. وأشار الى اجراءات ومساعدات الجمعية في افغانستان بمنأى عن التطورات السياسية فيها، قائلاً إن جمعية الصليب الأحمر تعد أحد أهم المؤسسات التي قدمت المساعدات الانسانية لافغانستان خلال الأعوام الماضية. كما أشار الى أن الجمعية تنشط في اليمن ايضاً، محذراً من “صعوبة هذه الانشطة والضغوط الاقتصادية المباشرة والقاسية جدا التي يعاني منها شعب اليمن بسبب الحصار”.

المصدر: أرنا