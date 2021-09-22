السفير السوري لـ”المنار”: الخط قد فُتح بين بلدينا والتعاون يجب ان يُستكمل

قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إن “الخط قد فُتح بين لبنان وسوريا والتعاون يجب ان يُستكمل”، وتابع “فتح الحدود بين البلدين ليس بعيدا”.

واضاف علي في حديث له خلال برنامج “بانوراما اليوم” على شاشة قناة المنار مساء الاربعاء ان “الخط قد فتح بين لبنان وسوريا والتعاون يجب ان يستكمل في اكثر من ملف”، ولفت الى ان “سياسة دمشق هي التكامل مع بيروت خصوصًا في هذا الوضع الإقتصادي والعقوبات التي تطال البلدين”.

وأشار علي الى ان “التكامل الذي رحبت به سوريا وعبرت عنه خلال لقاء الوفد الوزاري اللبناني هي تعبر عنه دائما”، واكد ان “سوريا تعاطفت مع وجدان اللبنانيين ولم تخرق السيادة”.

المصدر: قناة المنار