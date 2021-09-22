فياض حذر محطات لم تلب المواطنين واستمرت في ممارساتها الشاذة

أكد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض “رفضه وإدانته للممارسات التي تقوم بها محطات بعد تسلمها كميات من المحروقات. لقد وصلتها التعرفة الجديدة وما زالت تمتنع عن تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية، وما زالت الممارسات الشاذة من البيع في السوق السوداء وتعبئة الغالونات مستمرة من قبل البعض”.

أضاف: “رغم حجج بعضها التي ترتبط بتصحيح نظام التعداد الخاص بماكينات تعبئة البنزين لكي تستوعب السعر الجديد لليتر الواحد، فإن ذلك لا يعيق استئناف التعبئة للمواطنين وعدم تركهم أسرى لهذه الطوابير، خصوصا أن ما حدث لم يكن مفاجأة بالنسبة اليها”.

وحذر فياض “المحطات من الاستمرار في أعمال مماثلة تضر بمصلحة المواطنين، والمصلحة الوطنية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية، وصولا إلى سحب تراخيصها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام