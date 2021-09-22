إدارة سجون الاحتلال تنكل بأسرى جلبوع

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاربعاء، أن إدارة سجون الإحتلال لا زالت تقوم بحملة تنكيلية واسعة بحق الأسرى في سجن جلبوع، وتعمل على نقل أسرى قسم (5) الى قسم آخر بغرض التفتيش، علماً أنه لم يتبقَ في السجن إلا قسمين فقط.

يأتي ذلك استمراراً للحملة المسعورة التي تلت العمل البطولي لأسرى نفق الحرية، حيث أن الممارسات القمعية والانتقامية الاستفزازية متواصلة على مدار الساعة.

وقالت الهيئة بأن التصعيد بحق الأسرى في معتقل جلبوع، يهدد الاتفاق الذي أبرم بين قادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الإحتلال واستخباراتها، وأن الأوضاع قد تنفجر في أي لحظة.

المصدر: فلسطين اليوم