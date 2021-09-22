السيسي: مصر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية خير دليل

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده “تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها”، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها مصر بهذا الإطار خير دليل على ذلك”.

وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السيسي إن “مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها وتبذل لتحقيق هذه الغاية جهودا حثيثة في إطار من احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون”.

وأضاف أن “الدولة المصرية تدرك تماما أن الإنسان المصري يأتي في القلب من منظومة التنمية الشاملة، التي تحرص على تنفيذها إعلاء لكرامته وضمانا لحقوقه وحرياته”.

وتابع أن “منظومة حقوق الإنسان مؤخرا في مصر، عكست تطورا جليا اتصالا بما يتضمنه الدستور المصري وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات العامة وما لذلك من انعكاسات على تحديث التشريعات ذات الصلة”.

وأشار إلى أن “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر منذ أيام بناء على تشاور مجتمعي وبمساهمة المجتمع المدني هي خير دليل على المقترب الشامل والبناء الذي تنتهجه مصر إزاء موضوعات وقضايا حقوق الإنسان”.

المصدر: وكالات