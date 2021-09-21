الجيش اللبناني : توقيف خلية مؤيدة لتنظيم داعش في طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 17:02

الجيش اللبناني : توقيف خلية مؤيدة لتنظيم داعش في طرابلس

منذ 1 ساعة 21 September، 2021
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:
“أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عددا من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم.
وكانت الخلية قد بدأت نشاطها في شهر حزيران الفائت، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في منطقة المئتين – طرابلس بتاريخ 22 /8 /2021.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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