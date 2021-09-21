مصر تعلن الحداد العام ثلاثة أيام على رحيل وزير الدفاع الأسبق المشير طنطاوي

أعلنت الرئاسة المصرية الثلاثاء، حالة الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام على رحيل المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق الذي توفي بوقت سابق من اليوم عن عمر يناهز 86 عاما.

وجاء في بيان الرئاسة، “تقرر إعلان حالة الحداد العام، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021”. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، إطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعدة الهايكستب العسكرية في القاهرة.

وأكد السيسي، خلال كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سيناء، أن المشير طنطاوي “قاد مصر بحكمة وإخلاص وتفان شديد في أصعب الظروف خلال فترة حكم المجلس العسكري من 2011 وحتى تسليم السلطة بعد الانتخابات في 2012، حيث كانت الدولة المصرية معرضة للانهيار”.

وتوفي المشير طنطاوي عن عمر يناهز 86 عاما، بعد أزمة صحية مر بها خلال الأشهر الماضية.

يعد طنطاوي أطول وزراء الدفاع توليا للمنصب في مصر، فبعد عشرين عاما من توليه منصب وزير الدفاع، لم يترك المنصب، بل أصبح قائما بأعمال رئيس الجمهورية، بعد انتقال السلطة للمجلس العسكري الذي ترأسه بعد رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن السلطة إثر ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011. واستمر طنطاوي في منصبه كوزير للدفاع بعد تسليمه مهام رئاسة الجمهورية للرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي فاز في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2012، ولكنه أحيل للتقاعد في آب/أغسطس 2012، هو ورئيس الأركان وقتها سامي عنان، ضمن تغيرات أجراها مرسي في قيادات القوات المسلحة.

وفي أعقاب تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014، ظهر طنطاوي في بعض المناسبات الرسمية، مع الرئيس السيسي.

المصدر: سبوتنيك