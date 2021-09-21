النائب موسى: للكف عن أي تشنج سياسي من شأنه عرقلة العمل الحكومي

دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى الحكومة بعد نيلها الثقة إلى “العمل لتنفيذ ما ضمنته في بيانها الوزاري والمبادرة إلى إرساء قواعد وطريقة عمل لتصحيح الأوضاع في البلاد”.

وفي حديث لإذاعة النور، حث النائب موسى الحكومة على “إيلاء المواضيع الحياتية والاقتصادية والاجتماعية الاهتمام المطلوب والعمل لتخفيف معاناة المواطنين اليومية.”

وامل النائب موسى في حديثه بـ”الكف عن أي تشنج سياسي من شأنه عرقلة العمل الحكومي، مؤكدًا أن الوقائع أثبتت أن العقوبات الأميركية على لبنان لم تكن مجدية”.

اقتصاديًا، حذر موسى من أن “رفع الدعم سيخلق أزمة في حال عدم إطلاق البطاقة التمويلية، مؤكدًا أن دور الحكومة هو العمل على التنسيق بين مختلف الملفات.”

المصدر: اذاعة النور