“تذوب كالزبدة”.. الحمم البركانية تدمر نحو 100 منزل في لا بالما الإسبانية

اجتاحت تدفقات الحمم البركانية من ثوران بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية في أرخبيل الكناري السياحي أكثر من 100 منزل “ذابت مثل الزبدة” حسب السكان المحليين.

وقالت مستشارة بلدية لوس يانوس دي اريداني، لورينا هيرنانديس لابرادور: “حتى الآن تم إجلاء خمسة آلاف شخص فيما دمر مئة منزل في بلدات لوس يانوس وإل باسو وتاثاكورتي”.

وأكد متحدث باسم الحكومة الإقليمية أن التدقيق بالحصيلة “لا يزال جاريا” بينما لم يعلن حتى الآن عن سقوط أي ضحايا.

وأشارت مديرة مجمع “لاس-نورياس” السياحي، سيليا ديانا، لوكالة “نوفوستي”، إن “البيوت تذوب من الحمم مثل الزبدة وبقى هناك فقط قطعة سوداء من الأرض”.

وأوضحت سيدة الأعمال الإسبانية أن الحمم البركانية دمرت 15 من أصل 100 بيت سياحي تابعة لشركة “Canary Islands Online”، التي تعمل فيها ديانا.

وذكر معهد جزر الكناري لعلم البراكين أن الحمم تتقدم بسرعة تبلغ 700 متر في الساعة وحرارتها حوالى ألف درجة مئوية.

وأكدت بلدية إل باسو، إحدى القرى الأربع التي تم إخلاؤها بشكل وقائي من قبل السلطات، أن “ما لا يقل عن عشرين منزلا” قد “دمرت بالكامل” هناك.

كان بركان كومبري فييخا، الواقع في وسط لا بالما، يخضع للمراقبة الدقيقة منذ أسبوع بسبب الارتفاع الكبير في النشاط الزلزالي. وثار الأحد بعيد الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي، وهو الثوران الأول في الجزيرة منذ 50 عاما.

المصدر: فرانس برس