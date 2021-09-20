بوتين: هجوم بيرم مصيبة هائلة

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم المسلح الذي هز اليوم الاثنين جامعة بيرم وسط روسيا وأودى بحياة 6 أشخاص بـ”المصيبة الهائلة”.

وقال بوتين، خلال لقاء مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا: “أود أن أبدأ بكلمات التعازي في المأساة التي حدثت اليوم في بيرم. أفهم جيدا أنه لا توجد عبارات تعاطف يمكن أن تخمد مرارة وألم مثل هذه الخسائر، خاصة عندما يدور الحديث عن شباب بدأوا حياتهم قبل قليل. إنها مصيبة هائلة وليس فقط بالنسبة للأسر التي خسرت أطفالها وإنما للبلاد كلها”.

وأضاف بوتين: “ستتخذ السلطات الإقليمية والفدرالية كل الإجراءات الضرورية لدعم المصابين وأسر الشباب الذين لقوا حتفهم… كما ستفعل أجهزة الأمن كل ما يلزم للتحقيق في هذه الجريمة المروعة وتحديد أسباب ما حصل”.

المصدر: روسيا اليوم