النتائج الأولية لانتخابات مجلس الدوما الروسي

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، مساء اليوم الأحد، عن نتائج أولية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، تظهر تقدم حزب “روسيا الموحدة” الحاكم.

وأفادت اللجنة أن نتائج فرز حوالي 9% من أصوات الناخبين تشير إلى تقدم “روسيا الموحدة” بـ38.68%، ليأتي بعده “الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي” بـ25.06%، والحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي في المركز الثالث بـ9.6%، بينما يحتل حزب “الناس الجدد” المرتبة الرابعة بـ7.88%، ويأتي حزب “روسيا العادلة” خامسا بـ6.64%.

ويتطلب الوصول إلى مجلس الدوما، الذي يبلغ عدد نوابه 450 شخصا، تجاوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات عتبة 5% من أصوات الناخبين.

وجرت الانتخابات في مجلس الدوما بدورته الـ8 من 17 إلى 19 سبتمبر وشاركت فيها 14 حزبا.

المصدر: وكالات روسية