لجنة الأسير سكاف زارت فتح في مخيم البداوي

هنأ أمين سر لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف جمال سكاف، أمين سر حركة “فتح” في الشمال مصطفى ابو حرب، في مكتبه في مخيم البداوي، لمناسبة تعيينه أمينا للسر لمنطقة الشمال في الحركة.

بداية، هنأ سكاف القيادة الجديدة لحركة “فتح” في الشمال، مشيدا ب”الدور الوطني الذي تلعبه الفصائل الفلسطينية على الساحة اللبنانية”، ومشددا على “أهمية الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته في نضاله المشروع بمواجهة الإحتلال”.

بدوره، رحب أبو حرب بشقيق الأسير يحيى سكاف، معتبرا أن “قضية يحيى سكاف هي قضية وطنية تعني كل الشرفاء، لأنه قدم حياته في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية وشعبها المظلوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام