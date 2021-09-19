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September 19 2021 - 19:30

لجنة الأسير سكاف زارت فتح في مخيم البداوي

منذ 50 mins 19 September، 2021
لجنة الأسير سكاف
لبنان

هنأ أمين سر لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف جمال سكاف، أمين سر حركة “فتح” في الشمال مصطفى ابو حرب، في مكتبه في مخيم البداوي، لمناسبة تعيينه أمينا للسر لمنطقة الشمال في الحركة.
بداية، هنأ سكاف القيادة الجديدة لحركة “فتح” في الشمال، مشيدا ب”الدور الوطني الذي تلعبه الفصائل الفلسطينية على الساحة اللبنانية”، ومشددا على “أهمية الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته في نضاله المشروع بمواجهة الإحتلال”.
بدوره، رحب أبو حرب بشقيق الأسير يحيى سكاف، معتبرا أن “قضية يحيى سكاف هي قضية وطنية تعني كل الشرفاء، لأنه قدم حياته في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية وشعبها المظلوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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