اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب المدخل الغربي لقرية العيساوية في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 19 2021 - 01:24

اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب المدخل الغربي لقرية العيساوية في القدس المحتلة

منذ 2 ساعة 18 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة