مولوي زار محافظة البقاع

زار وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية الجديدة بسام مولوي السبت محافظة البقاع في زيارة هي الأولى بعد توليه مهامه.

محطة المولوي الأولى كانت في قيادة المنطقة الإقليمية في قوى الأمن الداخلي في سرايا زحلة، حيث التقى كبار ضباط قوى الأمن الداخلي، في حضور قائد منطقة البقاع الإقليمية العقيد ربيع مجاعص.

ثم توجه المولوي برفقة كبار الضباط لتفقد مضبوطات شاحنة في سهل بدنايل محملة بعشرين طنا من نيترات الأمونيوم، ضبطتها مفرزة بعلبك القضائية، واطلع على المضبوطات بعد أن نقلت الشاحنة من بعلبك الى منطقة آمنة في سهل بدنايل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام