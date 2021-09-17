جهارا نهارا.. المازوت الايراني سيعبر يوميا الى لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 21:16

جهارا نهارا.. المازوت الايراني سيعبر يوميا الى لبنان

منذ 1 ساعة 17 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

المازوت الايراني سيعبر يوميا الى لبنان جهارا نهارا.

المصدر: قناة المنار

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