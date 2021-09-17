وزارة الطاقة: تفريغ الشحنة الاولى من الغاز العراقي

قالت وزارة الطاقة والمياه في لبنان الجمعة “بدأ اليوم تفريغ أول شحنة غاز اويل بعد وصولها الى لبنان محملة بـ31 الف طن من ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط مع الجانب العراقي في بغداد بتاريخ 24 تموز 2021”.

وتابعت الوزارة “ستفرغ الباخرة 15 الف من حمولتها في خزانات معمل دير عمار على ان تفرغ ال 16 الفا في معمل الزهراني، وستليها باخرة فيول اويل GRADE B للمحركات العكسية قبل آخر ايلول الجاري”، واضافت “قد بدأت عملية التفريغ بعد أن تم التأكد من مطابقة المواصفات من قبل المديرية العامة للنفط وشركات المُراقَبة المعنية”.

ولفتت الوزارة الى انه “سيتم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان من خلال هذه الاتفاقية مع الجانب العراقي بحدود 60 الف طن من الفيول أويل والغاز أويل شهريا ولمدة عام”، وشكرت “السلطات العراقية وكل المعنيين على جهودهم في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وعلى مدهم يد العون والمساعدة مما يساهم في التخفيف من وطأة هذه الظروف الصعبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام