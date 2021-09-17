انطلاق التصويت في موسكو بانتخابات مجلس النواب

فتحت مراكز الاقتراع بموسكو ووسط روسيا أبوابها صباح اليوم الجمعة، وقبل ذلك انطلقت عمليات التصويت في الشرق الروسي وسيبيريا والأورال ومنطقة الفولغا لانتخابات أعضاء مجلس الدوما.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما (البرلمان الروسي) حتى يوم 19 سبتمبر، وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من 8:00 إلى الساعة 20:00 يوميا.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن نائب رئيس لجنة الانتخابات في مدينة موسكو، دميتري ريوت، أنه سيتم تخصيص 3486 نقطة اقتراع في موسكو، بما في ذلك 4 في مستشفيات مخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، و3 نقاط ستخصص للتصويت الإلكتروني عن بعد.

المصدر: نوفوستي