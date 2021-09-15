حزب الله وحركة الأمة في بيروت: مبادرة سيد المقاومة كسر لحلقة الاحتكار السوداء

استقبل الامين العام لحركة الأمة الشيخ عبدالله جبري، وفدا من حزب الله في بيروت، استعرض مجمل التطورات المحلية والإقليمية، وتم التأكيد على المبادرة الهامة التي أعلن عنها سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في شأن توفير المحروقات للمؤسسات الإنسانية التي هي أكثر حاجة لهذه المادة، وللمواطنين، مما سيسهم حتما في كسر حلقة الاحتكار السوداء.

وشدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في إعداد البيان الوزاري، الذي يفترض أن يكون مختصرا ومركزا على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومكافحة الهدر والفساد والاحتكار الأسود”.

وحيا المجتمعون “العملية البطولية الجريئة التي نفذها مقاوم فلسطين شاب في محطة القطارات المركزية في القدس المحتلة بإقدامه ببسالة على طعن مستوطنين صهاينة”.

كما حيوا الأسرى الفلسطينيين الستة الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع بعملية بطولية جريئة، داعين إلى أوسع تحرك عالمي من أجل الأسرى الأربعة الذين أعيد أسرهم.

واستنكر البيان ما أقدمت عليه “الإمارات، من خلال إقدام سفارتها في فلسطين المحتلة في الذكرى الأولى لاتفاقية العار المخزية مع العدو، على تنظيم حملة دعائية مستفزة للشعب الفلسطيني والعربي، من خلال لوحات إعلانية ضخمة في شوارع تل أبيب والقدس المحتلة تحت شعار: “السلام من أجل مستقبل أطفالنا”، متناسين ما يعانيه أطفال فلسطين من جرائم العدوان الصهيوني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام