لافروف: لا أحد يتعجل الاعتراف بطالبان.. والهجمات على “التيار الشمالي 2” ستستمر

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه “لا أحد يتعجل الاعتراف بحركة طالبان”. وأوضح لافروف للصحفيين “لم تعترف أي من الدول بحركة طالبان، الكل يقول إن هناك حاجة للتواصل معهم حول المسائل الراهنة، لا سيما، مسائل الأمن ومراعاة حقوق المواطنين وضمان عمل البعثات الدبلوماسية”.

وأشار لافروف إلى أن حركة طالبان أعلنت عن أهدافها، بما في ذلك “مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، كما أكدت للجميع أنها ستفعل كل شيء حتى لا تنطلق أي تهديدات من أراضي أفغانستان للدول المجاورة وليس لديهم نية لزعزعة استقرار الدول المجاورة ، وأنها ستشكل حكومة شاملة تعكس أطياف المجتمع الأفغاني”.

وتابع الوزير الروسي “لقد رحبنا، مثل الغالبية العظمى من دول العالم، بهذا النهج ونراقب الآن كيف سيتم تنفيذه. لقد مضى وقت قصير جدا كي نستخلص أي استنتاجات”.

من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الروسي أنه “لا شك في أن الهجمات على “التيار الشمالي 2″ ستستمر”. وقال لافروف للصحفيين ” تعارض الأقلية ذلك المشروع بشدة، لكن هذه الأقلية عدوانية، أولاً وقبل كل شيء، هم دول البلطيق، بولندا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، التي تسترشد ببساطة بدوافعها المعادية لروسيا”.

المصدر: سبوتنيك