مسلحو درعا البلد يتهافتون لتسوية أوضاعهم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2021 - 22:20

مسلحو درعا البلد يتهافتون لتسوية أوضاعهم

منذ 51 mins 14 September، 2021
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تقارير مصورة - سورية - عربي وإقليمي

مسلحو درعا البلد يتهافتون لتسوية أوضاعهم بعد إلقاء سلاحهم.

المصدر: قناة المنار

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