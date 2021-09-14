قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا إن سلطات كييف لم تعد تصدق وعود الغرب.

ووفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية،يبدي كوليبا، قدرًا كبيرًا من اللباقة الدبلوماسية، لكي لا يعترف بأنه غاضب من تصرفات الغرب.

وأضاف كوليبا في مقابلة مع هذه الصحيفة البريطانية: “لقد تعلمت بلادنا بعض الدروس المريرة، ومن بينها أن وعود الغرب لن يتم تنفيذها على الأغلب، نحن لا نصدق الوعود”.

وكأمثلة على ذلك، تم ذكر البيانات القصيرة لأوروبا حول القلق بشأن الأحداث في القرم ودونباس وكذلك فيما يتعلق بـ”أوكرانيا غيت”، عندما استخدم الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب قضية أوكرانيا لأغراضه الخاصة.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية