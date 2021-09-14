الحوثي: أول سفينة حاويات تبحر مباشرة من جدة إلى ميناء الحديدة

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، عن إبحار أول سفينة حاويات مباشرة من ميناء جدة السعودي الى ميناء الحديدة اليمني منذ فرض الحصار.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر مساء الاثنين “اول سفينة تبحر محملة بالحاويات مباشرة من جدة الى ميناء الحديدة مذ تم الحصار والقصف للميناء من قبل العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه.. نأمل من الاخوة في القطاع الخاص الى تحمل مسؤوليتهم والاستيراد عبر ميناء الحديدة لما لذلك من تخفيف من الغلاء على المواطن بنقص التكاليف”.

وأضاف “استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة خطوة صحيحة في تعزيز الثقة للمضي في سلام شامل وتاكيد عملي ان استمرت بالابتعاد عن عقلية العدوان والحصار التي لا تثمر الا معاناة للشعب اليمني وليس من المعقول بعد الان ان تجد السعودية اي مبرر لمنع السفن التي تاتي من موانئها او ترغمها عبور جيبوتي كما بالسابق”.

المصدر: تويتر