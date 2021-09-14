اهتزازات الدراجات النارية تدمر أنظمة الكاميرات في هواتف ايفون

هاتف ايفون قد يتعرض للتلف من اهتزازات الدراجات النارية

قالت شركة أبل إن مستخدمي هاتف آيفون عليهم أن يحذروا من تعرض هواتفهم لاهتزازات مؤذية من الدراجات النارية القوية، لأنها قد تدمر أنظمة الكاميرات في هذه الهواتف.

وحذرت الشركة، وهي عملاق التكنولوجيا الأمريكية، من إلصاق هواتف آيفون بالدراجات النارية القوية، وذلك عبر وثيقة نشرت في قسم الدعم الفني على موقع الشركة، ورصدها موقع ماكرومرز.

كما إن اهتزاز هذه المركبات يمكن أن يؤذي خاصية التثبيت البصري للصورة، أو أنظمة الضبط التلقائي للصور. ويجب على مستخدمي السكوتر استخدام الحوامل التي تخفف من قوة الاهتزازات.

وقد ذكر العديد من مستخدمي آيفون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن هواتفهم تلفت بعد إلصاقها بدراجة نارية.

وتقول أبل إن العديد من إصدارات هواتف آيفون عرضة للتلف من هذا الفعل.

وصممت هذه الأنظمة، التي يمكن أن تتعرض للتلف، لكي تحسن من جودة الصورة من خلال مقاومة الحركة والاهتزازات وتأثيرات الجاذبية.

وتقول صفحة الدعم الفني في شركة أبل إن محركات الدراجات النارية ذات الطاقة القوية أو كبيرة الحجم، تصدر اهتزازات قوية ومكثفة، والتي قد تنتقل بدورها من خلال الإطارات والمقود إلى الهاتف.

وتضيف الصفحة: “التعرض المباشر لاهتزازات قوية ذات تردد معين قد يقلل من أداء هذه الهواتف، ويقلل من جودة الصور والفيديوهات”.

والحل هو التوقف عن إلصاق هواتف آيفون بالدراجة النارية في المقام الأول، وهو سلوك منتشر خلال قيادة هذه المركبات.

المصدر: بي بي سي