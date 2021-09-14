سوريا: مقتل قيادي من قسد على أيدي القبائل العربية بريف دير الزور

قتل قيادي من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في عملية استهداف جديدة لأبناء القبائل العربية بريف دير الزور.

وقالت مصادر محلية في محافظة الحسكة، أن قياديا في ميليشيا “الأسايش”، وهي الذراع الأمني لتنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي، قتل امس الاثنين 13 أيلول/ سبتمبر، برصاص مسلحين مجهولين من أبناء القبائل العربية.

وتابعت المصادر إن مسلحين غير ملثمين، يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار من مسدس كاتم للصوت على القيادي محمد علي العمر الملقب “أبوليلى”، وهو المسؤول فيما يسمى قسم “مكافحة الجريمة المنظمة” في ميليشيا “الأسايش”، ما أدى لوفاته على الفور. وذلك أثناء وصوله إلى محيط منزله من مركز عمله في بلدة الصبحة (30كم شرقي دير الزور).

المصدر: سانا