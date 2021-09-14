عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الثلاثاء 14-9-2021

العناوين

الأخبار

ـ «سلطة أوسلو»: الخطيئة الأولى

ـ ‫السيد نصر الله للأميركيين: ستفشلون مجدداً

ـ ‫حقوق لبنان من صندوق النقد كافية لحل أزمتَي الكهرباء والنقل: تفخيخ البيان الوزاري بـ«إصلاح المصارف»

ـ ‫انفجار المرفأ: هل يتقدّم «المُدّعى عليهم» بدعوى «ارتياب» ضد البيطار؟

البناء

ـ السيد نصرالله: بركات السفن سبقتها… والمازوت الخميس… وسنتحمّل بعض الكلفة

ـ الحكومة تقرّ بيانها الوزاري الخميس… والثلاثاء جلسة الثقة؟

ـ مسودة البيان تضمّنت التدقيق الجنائي وركزت على الكهرباء وصندوق النقد

الديار

ـ السيد نصرالله يكشف «خارطة طريق» المحروقات الايرانية واسرائيل تقرّ بالهزيمة

ـ «صمت» الرياض يقلق ميقاتي ورهان على القاهرة لكسر الحصار الخليجي

ـ ملامح صفقة مالية مع باريس: «عين» ماكرون على إعادة إعمار المرفأ؟

الجمهورية

ـ الحكومة تبدأ رحلة الألف عقدة

ـ لماذا رضي الاميركيون بـ »حكومة الموناليزا«؟

ـ أولويات وتحديات لكبح الانهيار…

ـ السيسي لبينيت: ندعم السلام استناداً لحل الدولتين

اللواء

ـ تزاحم عناوين في البيان.. وبوادر انفراجات مالية ونفطية!

ـ عكر تغادر الخارجية بإشكال مع شميطلّي.. والسيد نصر الله يعلن الخميس موعداً لوصول المازوت الإيراني

ـ لقاء بين السيسي وبينيت دام 3 ساعات: تأكيد مصري على حلّ الدولتين وإعمار غزة

ـ عمليتا طعن في القدس والضفة والاحتلال يهدد بالتصعيد

النهار

ـ الحكومة تسابق الوقت… وتمديد ضمني للدعم ؟

ـ السيسي دعا بينيت إلى الحفاظ على تهدئة غزة

ـ غروسي يتعهّد نهجًا “حازما” حيال إيران مع إنطلاق إجتماع الوكالة الدولية

ـ 38 فردا بينهم لبنانيان على قائمة الارهاب الاماراتية

الاسرار

البناء

-قال خبير مالي متابع للأسواق النفطية انّ السيد حسن نصرالله نقل منهجية المفاجآت ومعادلات الردع الى السوق الاقتصادية، وخصوصاً سوق الطاقة، حيث دخل كلاعب إليها وفق هاتين الركيزتين، وسيحسب من اليوم كلّ لاعب آخر نتائج هذا الدخول وأسلحة الردع التي يملكها والمفاجآت التي يخبّئها…

-توقع مصدر دبلوماسي ان يشهد شهر أيلول تسارعاً في الملفات الإقليمية خصوصاً ما يتصل بالملف النووي الإيراني والعلاقات السعودية الإيرانية وبدء التحوّل الأميركي في مقاربة الوضع في سورية، مضيفاً انّ نهاية العام ستكون نقطة التحوّل الكبرى…

الجمهورية

ـ قال مرجع سياسي إن حماسة بعض الوزراء الذين لم يكونوا ليصدقوا في أحلامهم أن يصبحوا وزراء، تدفعهم الى نوبات ثرثرة من شأنها أن تسيء الى صورة الحكومة في انطلاقتها.

ـ وصفت مراجع إقتصادية البطاقة التمويلية بـ«شوربة الخضرة اللي عملها غوار« وأدخل مكوناتها على »قصاقيص ورق مكتوبة«.

ـ منذ العام 2006 تشغل قوة دولية أرضا شاسعة تعود ملكيتها للوقف الماروني من دون أن تقدم وزارة المال على دفع بدل الإشغال لمطرانية صور المارونية.

اللواء

-لم يصدر موقف محدّد من دولة كبرى في ما خص الحكومة الجديدة، وبرنامجها المقبل..

-تساءلت جهات سياسية عن الأطراف التي تقف وراء حملة التشهير التي تستهدف وزراء جدداً!

-بدأت محطات تابعة لجهة حزبية نافذة تجهيز الخراطيم والمستخدمين، وعمليات التعبئة والتوزيع، إيذانا للمحروقات الوافدة من إيران!

النهار

-بدأت حركة سياسية تعمل لاستعادة دورها في مناطق نفوذها، ما ظهر جلياً من خلال إحدى المناورات، وذلك ردّا على ما تتعرّض له من حملات سياسية وسواها.

-تواجه الجمعيات المناطقية لحزب سياسي بارز توصلاً إلى المؤتمر العام اعتراضات حادة من المحازبين الشباب وإصرارهم على التغيير.

نداء الوطن

ـ نقل بعض أهالي الموقوفين عن المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت انه قد يخلي سبيل البعض بعد توقيف عدد من الرؤوس الكبيرة.

ـ يتردّد ان رفاق احد الوزراء الجدد يتبادلون أخباره العتيقة لا سيما حين كان في السلك القضائي.

ـ سألت أوساط مراقبة أنه إذا كان وزراء جدد يدخلون الحكومة على أصوات إطلاق الرصاص والقذائف الصاروخية فعن أي أمن يمكن أن تبحث الحكومة؟

المصدر: صحف